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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: الأسلحة والصواريخ التي طورناها هي للدفاع عن النفس في حال تعرضنا لهجوم من "إسرائيل"

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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