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6 شهداء هم أم واولادها بقصف الإحتلال منزلا في حي النصر شمال شرقي رفح

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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