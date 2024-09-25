الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة وتشن حملة اعتقالات واسعة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :