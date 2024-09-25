الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الأنذار تدوي في تل أبيب ونتانيا

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :