الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ للمرة الأولى من لبنان إلى تل أبيبب

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :