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الاعلام العبري: الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو تل أبيب باليستي متوسط المدى

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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