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الاعلام العبري: صاروخ حزب الله أدخل أكثر من مليون إسرائيلي للملاجئ

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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