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مراسل العالم: نتنياهو يؤجل سفره إلى نيويورك ليوم غد عقب قصف تل أبيب

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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