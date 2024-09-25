لبنان يعرب عن خيبة أمله من تصريحات بايدن

العالم- لبنان

وقال بو حبيب في فعالية نظمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تصريح بايدن "لم يكن قويا، وهو غير مشجع، ولن يحل المشكلة اللبنانية".

وأضاف "ما زلنا نأمل. الولايات المتحدة هي البلد الوحيد القادر على إحداث فرق في الشرق الأوسط وفي ما يتعلق بلبنان".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة، حذر بايدن من "حرب شاملة" في الشرق الأوسط وحض على إيجاد حلول دبلوماسية في لبنان وغزة حسب تعبيره.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أشار إلى أن الولايات المتحدة ستطرح "أفكارا ملموسة" على الأمم المتحدة لاحتواء التأزم بعد شن الكيان الإسرائيلي هجوماً دموياً على لبنان.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ؛ مما أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

وقال بوحبيب امس الثلاثاء إن عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، وأضاف "الآن ربما يقترب عددهم من نصف مليون". وأشار الوزير اللبناني إلى أن النزوح يطال أيضا شمال إسرائيل، متسائلا "لمَ كل ذلك؟".