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المقاومة اللبنانية تعلن إطلاق صاروخ باليستي على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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