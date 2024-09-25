المقاومة اللبنانية تدك قاعدة إيلانيا بصواريخ فادي-1

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان أن المقاومة اللبنانية استهدفت بصواريخ فادي 1، قاعدة إيلانيا العسكرية فجر اليوم الأربعاء، والتي كانت تحظى بحماية شديدة، ما أدى لدوي صفارات الإنذار في جنوب مدينة تل أبيب، وذلك بعد أن ضربت قاعدة عميعاد مقر استخبارات الجيش الاسرائيلي، وستصدر المقاومة بيانا عن تفاصيها لاحقا.

وحول مستجدات لبنان قال مراسل العالم إن الجبهة اللبنانية شهدت منذ ليلة أمس غارات متعددة ومتواصلة على البقاع والجنوب إضافة الى التحليق الإسرائيلي المستمر في سماء الجنوب.

وأضاف مراسل العالم أن الغارات الليلة تواصلت حتى صباح اليوم واستهدفت قرى قضاء صور والنبطية وإقليم التفاح وصيدا ودوت انفجارات في إحدى مناطق الجية والسعديات في منطقة ساحل الشوف. بالاضافة الى غارات ضربت مناطق واسعة في البقاع بدءا من سرعين الى علي النهر وغيرها من القرى اللبنانية.

كما أوضح مراسل العالم أن الغارات العدوانية الإسرائيلية أدى إلى سقوط العديد من الشهداء خلال يوم وليلة أمس حتى هذه الساعات في مناطق مختلفة من لبنان، ولم تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية بيانا نهائيا عن حصيلة الشهداء التي تخطت الخمسمائة الى جانب آلاف الجرحى، وسط ارتفاع عدد الضحايا نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية.

وأشار الى انخفاض حدة الغارات الصهيونية دون توقفها حيث تسمع أصوات الانفجارات في أعماق القرى الجنوبية ترتبط على ما يسميه جيش الاحتلال "بالجولات المتتالية" من الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.