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الاعلام العبري: يزن الرأس المتفجر للصاروخ الذي أطلقه حزب الله 200 كلغ

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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