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المقاومة تدخل الصواريخ البالستية في المعادلة..

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد بصاروخ "قادر 1" الباليستي

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد بصاروخ
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي "تل أبيب" وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي بضاروخ "قادر 1" الباليستي الذي يدخل الخدمة لأول مرة منذ بداية عمليات الإسناد.

العالم-لبنان

وفجرًا استهدفت المقاومة قاعدة "‏إيلانيا" بصلية من صواريخ فادي 1.

بيان رقم 1:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24 - 09 - 2024 قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 24 - 9 - 2024‏
‏20 ربيع الأول 1446 هـ

بيان رقم 2:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25 - 9 - 2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر1" مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي "تل أبيب" وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 25 - 9 - 2024‏
‏21 ربيع الأول 1446 هـ

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