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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي الآن في جنوب حيفا

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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