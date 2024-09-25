الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: سقوط صاروخ في منطقة بات شلومو جنوبي حيفا

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :