الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: وابل الصواريخ الذي ضرب الكرمل بحيفا أوقع خراب كبير واصابات

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :