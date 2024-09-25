كنعاني: إيران تدعم التعاون في منطقة الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال كنعاني ردا على سؤال مراسل إرنا حول إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية إيران وثماني دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: تم إدراج اللقاء مع كبار المسؤولين في دول الخليج الفارسي في جدول أعمال رئيس ووزير خارجية بلادنا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع:تم عقد بعض هذه اللقاءات والمناقشات وستستمر بعض اللقاءات والمناقشات الأخرى وفق الخطط الموضوعة.

وأكد كنعاني: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب وتؤيد عقد مثل هذا الاجتماع من أجل تعزيز وترسيخ التعاون المشترك والجماعي بين دول الخليج الفارسي؛ عقد مثل هذا الاجتماع يتطلب موافقة جميع دول الخليج الفارسي والتنسيق اللازم فيما بينها.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الداعمين الجادين لتعزيز الحوار الجماعي والتعاون في منطقة الخليج الفارسي من أجل توسيع وتنويع العلاقات البناءة والتعاون بين دول المنطقة.