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قائد الثورة الإسلامية: الهجوم على ايران لم يقتصر على رغبة حزب البعث وحسب وانما القوى الدولية كانت تقف أيضا وراء شن الحرب على ايران

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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