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قائد الثورة الإسلامية: نحن لسنا أعداء لأحد بل أن ايران لديها علاقات مع الكثير من الدول سوى اننا نرفض الهيمنة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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