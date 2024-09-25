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قائد الثورة الإسلامية: على الرغم من أن مهمة حركة عدم الانحياز هي التصدي للهيمنة إلا أن العديد من الدول الأعضاء في هذه الحركة كانوا يتبعون لقوى دولية

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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