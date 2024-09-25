الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية: سيستمر الصراع بين إيران وقوى الهيمنة لو لم تغير ايران نهجها وسياستها ولن تفعل ذلك

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :