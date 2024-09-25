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قائد الثورة الإسلامية: ايران تجاوزت بنجاح الكثير من المشاكل والصعاب التي واجهتها

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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