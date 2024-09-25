الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية:الجهاد في سبيل الله تجسد اليوم بشكل حقيقي في غزة ولبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :