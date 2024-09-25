الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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قائد الثورة الإسلامية: لو كان الكيان الصهيوني قد استطاع القضاء على المقاومة وانتصر عليها لما لجأ الى ارتكاب المجازر ضد المدنيين

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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