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الاعلام العبري: إصابات مباشرة في مدينة صفد وأنباء عن وجود محاصرين

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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