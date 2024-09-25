'اسرائيل'، تواجه أقوی قوة عسكرية في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوشريف في حديث خص به قناة العالم فلسطين، كانت قضية اولی عند العرب وعند المسلمين لكن العرب، وللأسف الشديد أصبح وزنهم وقيمتهم صفراً او أقل من صفر وجزء كبير من حكوماتهم تتعاون مع الكيان الصهيوني بضغط من امريكا.

وأكد ان الطرف المتبقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية هي جبهة المقاومة وعلی رأسها حزب الله والذي تعتبرها اسرائيل، أهم قوة عسكرية تفوق كل الجيوش العربية من حيث القوة والقدرة والتأثير عليها.

وأوضح ابوشريف ان حزب الله اتخذ قرار مساندة غزة وتجنب الحروب المباشرة مع كيان الاحتلال واطلق الاف الصواريخ علی قواعد ومراكز عسكرية اسرائيلية بعيداً عن استهداف المدنيين.

وبيّن ان كيان الاحتلال يصعد من جديد لإعادة مستوطنيه الی الشمال، لكن الاضرار كبيرة جداً وهناك 20 كيلومتر من الحدود اللبنانية معطل بشكل شبه تام وهي مشكلة هائلة وضخمة للكيان الصهيوني تسبب بالشلل الكبير لكل الشمال الاسرائيلي وانعكاساته علی الداخل الاسرائيلي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأضاف ابوشريف ان هذا يشكل جبهة ضاغطة بشكل كبير لوقف الحرب الاجرامية الاسرائيلية علی قطاع غزة.

وفي تحليل حول مصير هذه الضغوط علی كيان الاحتلال قال ابوشريف:"ان جميع الاستراتيجيون يعرفون ان اسرائيل في النهاية دولة بلا جذور ولا امتدادات، لن يمكنها العيش دون اقامة علاقات مع المحيط".

وأكد ان اسرائيل ليست كسوريا أو ايران او غيرها من دول المنطقة، هذه الدول تتعرض لأزمات كبری مثلما حدث في سوريا لكنها تتعافی وتبقی وبعد 100 عام تبقی سوريا، سوريا وايران، ايران؛ لكن بالنسبة الی الكيان الصهيوني هزيمة كبری واحدة تكفي لتدمير هذا الكيان وبعثرته.

وأوضح ابوشريف ان الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال هي انعكاس لحالة الخوف الشديد الذي يشعر به كيان الاحتلال الصهيوني.