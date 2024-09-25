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وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية لغارة الاحتلال على المعيصرة في فتوح كسروان جبل لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

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