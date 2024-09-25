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إطفاء الاحتلال: 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة من صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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