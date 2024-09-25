تحذيرات دولية وإقليمية من خطر نشوب حرب شاملة

العالم - لبنان

ودعت فرنسا الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنّ باريس تدعو جميع الأطراف الى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي.

ودان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العدوان الاسرائيلي، وحذر من أنّ المنطقة على شفا حرب واسعة النطاق، وقال إنّ على الولايات المتحدة وحلفاء كيان الاحتلال تحمل مسؤولية عواقب عدم وقف هذا العدوان.

عربياً، أعرب وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية عن تضامنهم الكامل مع لبنان حكومة وشعبا ضد التصعيد الإسرائيلي محمّلين تل أبيب مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

ودانت قطر العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على لبنان وغزة.

بدورها، جدّدت السعودية تحذيراتها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة وانعكاساته الخطيرة.

فيما شدّدت مصر على رفضها التام لأية انتهاك لسيادة لبنان وأراضيه.

كما أكد الملك الأردني عبد الله الثاني ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف التصعيد قبل جر المنطقة لحرب شاملة.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أنّ الغارات الإسرائيلية الموسعة ضد لبنان، تهدد بتفجير الوضع الإقليمي. من جانبه حذر مجلس دول التعاون في الخليج الفارسي من الانتهاكات التي يرتكبها جيش الإحتلال في لبنان.

وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين في لبنان مشددا على أن شعوب العالم لا يمكنها تحمل أن يتحول لبنان إلى "غزة جديدة".

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد جدد من على منبر الأمم المتحدة، تأكيده على إدانة الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، ودعا إلى عدم حصر مسألة السلام في العالم بأيدي أعضاء مجلس الأمن الخمس.

إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، دعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، مندّدا بشدة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق وصف مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التصعيد الإسرائيلي في لبنان بأنه خطير للغاية ويقترب من حرب واسعة النطاق.