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الصحة اللبنانية: 3 شهداء و13 جريح في عين قانا و4 شهداء و7 جرحى في جون و3 شهداء و9 جرحى في المعيصرة كسروان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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