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المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف مستوطنة ساعر بصليات من الصواريخ

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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