الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يقصف مستوطنة كريات متسكين بصليات من الصواريخ

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :