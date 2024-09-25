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آية الله مكارم شيرازي: لتعلم الحكومات الاسلامية انه لو لم يتم اطفاء هذه النار ولم يتم كبح جماح كيان الاحتلال فان لهيبها سيعم الامة الاسلامية كلها

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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