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صفارات الانذار تدوي في جونين ولهوفوت هاباشان في سهل الحولة بالجليل الاعلى

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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