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مصادر لبنانية:غارة اسرائيلية على بلدة كفرتينيت في قضاء النبطية

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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