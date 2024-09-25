الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تقصف للمرة الثانية مستوطنة كريات موتسكين بصواريخ فادي 1

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :