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اصابة أفراد من الدفاع المدني بقصف الاحتلال اثناء رفعهم للانقاض جنوبي لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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