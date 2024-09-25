شاهد.. الاحتلال الصهيوني يشن مئات الغارات على الجنوب والبقاع

العالم - خاص العالم

في اليوم الثالث من العدوان الاسرائيلي على لبنان، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية مستهدفة بلدات في الجنوب والبقاع شرقي لبنان.

واستهدف الطيران الاسرائيلي ليلا المنطقة الواقعة بين السعديات والجبة بين صيدا وبيروت، بعد ساعات قليلة من غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت الى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجرا غارات على بلدات عدة في قضاء بعلبك شرقي لبنان. كما استهدف مناطق في اقليم التفاح، ومحيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي.

ومنذ الاثنين يشهد لبنان غارات وحشية طالت غالبية المناطق في الجنوب مما أدى لسقوط مزيد من الشهداء والجرحى بينهم العديد من الاطفال والنساء والحق أضرارا جسيمة بالمباني والممتلكات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء قولهم إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان هي إحدى أكثر الغارات الجوية كثافة في الحروب المعاصرة.

وفيما اسفر العدوان الاسرائيلي على لبنان الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال ثلاثة ايام يشهد البلاد حالة من التضامن والتعايش بين جميع شرائح المجتمع اذ فتح اللبنانيون منازلهم لايواء النازحين القادمين من الجنوب.