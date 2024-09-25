جيش الاحتلال يستدعي لواءين من الاحتياط لجبهة لبنان

العالم - الاحتلال

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تجنيد اللواءين "سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم"، وذلك بعد ايام من عدوان وقصف همجي على لبنان، لم يحقق الاهداف التي اعلنها الاحتلال من عدوانه على لبنان بإعادة مستوطني الشمال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الثالث على التوالي عبر شن مئات الغارات الجوية على مناطق الجنوب والبقاع.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 558 شهيدا، وأكثر من 1800جريح.

من جهته أطلق حزب الله للمرة الأولى صاروخا باليستسا باتجاه تل أيبب، مستهدفا مقر قيادة الموساد، وأطلق الحزب أيضا عشرات الصواريخ والمسيرات على مدينتي حيفا وطبريا ومستوطنات الشمال. وأفاد الإعلام العبري بوجود أكثر من مليون مستوطن في الملاجئ.