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الرئيس الايراني بزشكيان: هناك خطر ان تطال نار مايحدث في لبنان المنطقة برمتها

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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