قائد عسكري بحيش الاحتلال يهدد باجتياح لبنان

العالم - الاحتلال

وأضاف اللواء في الجيش الإسرائيلي "دخلنا مرحلة أخرى في الحرب ويجب أن نكون مستعدين جيداً لتوغل بري".

وجاءت أقوال غوردين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، خلال زيارته أمس قادة وجنود اللواء 7 في التدريب اللوائي في شمال فلسطين المحتلة (حدود لبنان الجنوبية)، للاطلاع على مدى جهوزيتهم وأجرى معهم تقييماً عملياتياً.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري أن قائد "المنطقة الشمالية"، أوصى في مناقشات مغلقة، في الآونة الأخيرة، بالسماح للجيش الإسرائيلي "بالاستيلاء على (احتلال) منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، تكون تحت السيطرة الإسرائيلية".



وبحسب مصادر الصحيفة التي وصفتها بالمطلعة ولم تسمها، أوضح غوردين أن الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت غير طويل باتت مهيأة.



ومن شأن خطوة من هذا النوع أن تؤدي الى توسع الحرب أكثر وربما خروجها عن السيطرة.

وكانت مجلة "ذي إيكونوميست" نقلت عن مصادر عسكرية، الأحد، قولها إن الجنرالات الأكثر حذراً في الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك وزير الأمن يوآف غالانت، يؤيدون الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال حالياً، وهي التدرج في التصعيد العسكري، والتي يأملون أن تمنح حزب الله مساحة لإعادة النظر في موقفه والتراجع، أي قبل انتهاء الحرب على غزة.