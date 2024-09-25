الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية:وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تصدت لطائرتين حربيتين للعدو مقابل بلدتي حولا وميس الجبل وارغمتها على الفرار

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :