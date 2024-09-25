دعوة برلمانية لتقليل التمثيل الدبلوماسي الامريكي في بغداد

العالم-العراق

وقال اللامي في وثيقة موجهة إلى رئاسة البرلمان، انه "استناداً الى المادة (61/ سابعا /أ) من الدستور العراقي والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ودورنا الرقابي ندعو رئاسة مجلس النواب بالاستجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر بإصدار قرار نيابي بتقليل التمثيل الدبلوماسي للسفارة الامريكية في بغداد".



وبين، أن ذلك "ردا على دعم الولايات المتحدة الامريكية للكيان الصهيوني في قتل الابرياء والمدنيين في غزة ولبنان".



وكان زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، قد طالب بـ"بإستصدار قرار برلماني بعيداً عن العنف لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى وإن لم تطبقه الحكومة العراقية.. فالمفروض أن مجلس النواب يمثل الشعب العراقي".