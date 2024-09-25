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وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا نتيجة غارات الاحتلال على مناطق متفرقة منذ صباح اليوم

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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