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اقامة صلاة الجنازة على جثامين شهداء غارات الاحتلال في لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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