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مصادر لبنانية:طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على ميس الجبل،عيتا الشعب، كفر شوبا،حداثا، خاروف، المنصوري،الحنية، برج الشمالي والعباسية بجنوب لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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