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5 شهداء بينهم طفل رضيع بغارة على بلدة شحور في صور جنوبي لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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