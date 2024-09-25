مصريون يدعمون حزب الله:يا نصر الله يا حبيب.. اضرب دمّر تل أبيب!

العالم - مصر

وردد الشباب هتافات، منها: "يا نصر الله يا حبيب..اضرب دمر تل أبيب"، "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكِ يا إسرائيل"، "احرق العلم الصهيوني.. دول قتلوني دول دبحوني"، "سامع صوت جاي من الضفة.. الصهيوني لازم يتصفى"، "قولوا لإخوتنا في لبنان.. مصر لسه حية كمان"، "القذيفة أمريكية والجريمة صهيونية"، "يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة"، "فلسطين عربية.. رغم أنف الصهيونية".

كما اقدم الشباب لى حرق العلم الإسرائيلي وسط تجاوب المارة الذين ملأهم الحماس.

وكان اللافت في المظاهرة أنها من الشباب والفتيات، وهو الأمر الذي قوبل بتقدير وحفاوة بالغة.

من جهته أشاد رئيس تحرير صحيفة الشعب المصرية، الكاتب مجدي حسين، بالمقاومة، واصفا عملياتها بأنها أشد فتكا وأشد تنكيلا.

وأضاف أن الأمة في انتظار مزيد من ضربات المقاومة، وانهيار الكيان الإسرائيلي معنويا .

في ذات السياق أبدى السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق دهشته ممن يهاجم إيران ويتهمها بالتقاعس عن مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وقبل ذلك على غزة .

وأضاف مستنكرا: "ألا يشعر هؤلاء المنتقدون بالخجل من أنفسهم؟ من الأولى والأحق بنصرة غزة ولبنان والدفاع عنهما ضد العدوان الإسرائيلي؟ العرب أم إيران؟ أليس لإيران نفس ما لنا من حقوق في استخدام كل أوراقها وبالطريقة التي تخدم مصالحها أولاً في مواجهة العالم كله تقريباً وفي طليعته أمريكا وأوروبا و"إسرائيل".. بل وكثير من العرب أنفسهم الذين يناصبونها نفس العداء؟"

وتابع: أنتم أيها العرب تهنأون بالسلام والتعاون "الإبراهيمي" مع "إسرائيل"، وتتغافلون عما ترتكبه من جرائم بحق إخوتكم دون أن تحركو ساكناً أو أن تتحرك فيكم نخوة من رجولة أو بقايا من إيمان أو صحوة من ضمير؟".

من جهته انتقد أحمد عبد العزيز عضو الفريق الرئاسي للرئيس الراحل محمد مرسي الذين يناصبون إيران وحزب الله العداء قائلا في نبرة ملؤها الغضب: "ممنوع علينا أن نبتهج، أو أن نبدي سعادتنا، بهذا القـصف النوعي الواسع الذي يتعرض له الـكيان الصهيوني منذ يومين، لأول مرة في تاريخه! فإذا ابتهجنا وسعدنا، فقد خرجنا من ملة الإسلام، وعلينا "تصحيح" عقيدتنا "الفاسدة!".

وتابع: "حسنا.. لتقم جيوش مصر والأردن والسعودية بما يقوم به حزب الله، وساعتها سأصب لعناتي على الحزب وإيران ليل نهار".

واختتم واصفا هؤلاء بأنهم عبء على الأمة، وخصم من رصيدها، في مواجهة أعدائها الحقيقيين.