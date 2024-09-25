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اكسيوس عن مسؤولين اميركيين:الولايات المتحدة ناقشت المبادرة مع فرنسا ولبنان ودول عربية واسرائيل

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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