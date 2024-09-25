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بيان ثلاثي عربي يحذر من جر الاحتلال المنطقة إلى حرب شاملة

بيان ثلاثي عربي يحذر من جر الاحتلال المنطقة إلى حرب شاملة
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

حذرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك اليوم الأربعاء، من أن الكيان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مع مواصلته الحرب على قطاع غزة، وتصعيده القصف الجوي في لبنان.

العالم - لبنان

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل" تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

وأكدوا بحث مسار العمل في إطار "آلية التعاون الثلاثي" تحضيرا لقمة ثلاثية على مستوى القادة في القاهرة.

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