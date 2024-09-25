بيان ثلاثي عربي يحذر من جر الاحتلال المنطقة إلى حرب شاملة

العالم - لبنان

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل" تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

وأكدوا بحث مسار العمل في إطار "آلية التعاون الثلاثي" تحضيرا لقمة ثلاثية على مستوى القادة في القاهرة.